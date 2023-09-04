После таких историй веришь в чудо: как живет и выглядит мальчик, которого Белохвостикова забрала из детдома

Блондинка с элегантной внешностью Наталия Белохвостикова получала в кино роли трогательных аристократок. Она была «прекрасной половиной» своего супруга, известного режиссера Владимира Наумова. В 1974 году, вскоре после свадьбы, у них родилась дочка Наталья.

Долгое время пара была сосредоточена на воспитании девочки и своей карьере. Но супруги всегда тянулись к малышам, поэтому часто ездили в детские дома, занимаясь благотворительностью. В одном из таких учреждений к Белохвостиковой подошел мальчик с просьбой купить ему нательный крестик.

Актриса легко выполнила пожелание ребенка, но никак не могла забыть его трогательные глаза. Целый год она с мужем навещала 3-летнего Кирилла, пока не решилась на усыновление. Наумову тогда было уже 80 лет, а Белохвостиковой — 56. Поэтому первое время они скрывали пополнение в семье, чтобы не столкнуться с публичной критикой.

Актриса сознательно завершила карьеру, полностью посвятив себя воспитанию сына. Сейчас Кириллу уже исполнилось 19 лет. Он превратился в очаровательного молодого человека, красавца-брюнета, который не пошел по стопам звездных родителей. Гораздо больше сына Белохвостиковой и Наумова заинтересовала математика и мир точных наук.