После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг

Благо, герой еще может показать себя в «Ветрах зимы». Если они, конечно, будут.

Прошло шесть лет с финала «Игры престолов», но Джордж Мартин не унимается. Среди всех спорных решений шоураннеров одно до сих пор выводит писателя из себя больше других. Речь о персонаже, который в книгах всегда оставался в тени — незаметный серый кардинал, благодаря которому рушились дома, короли теряли головы, а великие лорды пускались в кровавые игры, даже не подозревая, кто дергает за ниточки.

В сериале этот человек стал всего лишь очередным злодеем, которому никто не верит, никто не доверяет и которого слишком легко раскусить. А ведь именно в его образе, по словам Мартина, и заключалась одна из самых изящных интриг Вестероса. Да, речь про Мизинца.

Настоящий Мизинец — друг, которому все верят

Петир Бейлиш, он же Мизинец, в книгах — человек-загадка. Он смешивается с толпой, становится удобным помощником, приятелем, посредником и казначеем, на которого можно все спихнуть. Короли и лорды держат его под рукой, думая, что полностью контролируют. На самом деле — контролирует их он. Мартин всегда подчеркивал: сила Мизинца в том, что все считают его безопасным. В сериале все оказалось наоборот.

Шоу превратило его в мерзавца, которому никто не верит. В одной из серий персонажи прямо обсуждают за спиной: «Никто не доверяет Мизинцу». Для Мартина это звучит как пощечина:

«В книгах Мизинец — это тот, кому верят все. Именно поэтому он так опасен».

Главный «грех» шоураннеров — Санса

Но больше всего Джорджа Мартина бесит не это. Самая болезненная перемена случилась в пятом сезоне, когда сценаристы заставили Мизинца выдать Сансу Старк замуж за Рамси Болтона — самого отвратительного из живущих на Севере садистов. В экранизации именно этот эпизод стал одним из самых жестоких поворотов: Санса подвергается пыткам и изнасилованию.

Сама мысль, что Мизинец, одержимый Сансой как последним напоминанием о своей юношеской любви к Кейтлин Старк, мог добровольно отдать ее палачу — для Мартина это за гранью.

«Мой Мизинец никогда бы так не поступил», — говорит он до сих пор.

В книгах Мизинец — не герой, но и не прямолинейный монстр. Его чувства к Сансе противоречивы: он видит в ней дочь, которой у него никогда не было, и одновременно переносит на нее свою болезненную страсть к Кейтлин. Он готов манипулировать ей, использовать как пешку — но никогда не пустил бы ее под нож ради чужой выгоды.

Мизинец в сериале: из кукловода — в шаблонного злодея

Что делает эту историю еще обиднее? В шоу, выдав Сансу, Мизинец стал не только предсказуемым, но и глупым. Если верить сериалу, он не знал, на что способен Болтон — хотя весь Север веками шепчет страшилки о флагах с человеком, с которого содрали кожу. В книгах Бейлиш играет грязно, но всегда умно. На экране — дешевая схема: изощренный интриган превратился в банального предателя, которого можно публично унизить.

Реальная боль в том, что вместе с Мизинцем пострадала Санса. Ее развитие в книгах — это медленный рост самостоятельности и внутренней силы. Она учится лгать, видеть чужие ложи и выживать в паутине двора. В сериале ей зачем-то прописали путь «через ужас и боль» — будто только пережитое насилие могло сделать ее сильной.

То ли еще будет

Финал «Игры престолов» окончательно превратил Мизинца в картонного злодея, которого можно было эффектно прикончить ради зрелищности. Для Мартина этот образ все еще жив — и в книгах он останется куда опаснее, чем это показало шоу. Потому что настоящий Мизинец — это тот, кого вы зовете другом. А когда вы оборачиваетесь, он уже режет ваши сети и плетет свои.

Шесть лет спустя автор все еще помнит этот «слив», сообщает CBR. И кажется, он до сих пор мечтает доказать всем, что настоящая игра престолов не про драконов и битвы. Она про людей вроде Мизинца — тех, кого всегда недооценивают. И зря.

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