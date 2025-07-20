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После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг

20 июля 2025 00:30
Джордж Мартин

Благо, герой еще может показать себя в «Ветрах зимы». Если они, конечно, будут.

Прошло шесть лет с финала «Игры престолов», но Джордж Мартин не унимается. Среди всех спорных решений шоураннеров одно до сих пор выводит писателя из себя больше других. Речь о персонаже, который в книгах всегда оставался в тени — незаметный серый кардинал, благодаря которому рушились дома, короли теряли головы, а великие лорды пускались в кровавые игры, даже не подозревая, кто дергает за ниточки.

В сериале этот человек стал всего лишь очередным злодеем, которому никто не верит, никто не доверяет и которого слишком легко раскусить. А ведь именно в его образе, по словам Мартина, и заключалась одна из самых изящных интриг Вестероса. Да, речь про Мизинца.

Настоящий Мизинец — друг, которому все верят

После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг

Петир Бейлиш, он же Мизинец, в книгах — человек-загадка. Он смешивается с толпой, становится удобным помощником, приятелем, посредником и казначеем, на которого можно все спихнуть. Короли и лорды держат его под рукой, думая, что полностью контролируют. На самом деле — контролирует их он. Мартин всегда подчеркивал: сила Мизинца в том, что все считают его безопасным. В сериале все оказалось наоборот.

Шоу превратило его в мерзавца, которому никто не верит. В одной из серий персонажи прямо обсуждают за спиной: «Никто не доверяет Мизинцу». Для Мартина это звучит как пощечина:

«В книгах Мизинец — это тот, кому верят все. Именно поэтому он так опасен».

Главный «грех» шоураннеров — Санса

После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг

Но больше всего Джорджа Мартина бесит не это. Самая болезненная перемена случилась в пятом сезоне, когда сценаристы заставили Мизинца выдать Сансу Старк замуж за Рамси Болтона — самого отвратительного из живущих на Севере садистов. В экранизации именно этот эпизод стал одним из самых жестоких поворотов: Санса подвергается пыткам и изнасилованию.

Сама мысль, что Мизинец, одержимый Сансой как последним напоминанием о своей юношеской любви к Кейтлин Старк, мог добровольно отдать ее палачу — для Мартина это за гранью.

«Мой Мизинец никогда бы так не поступил», — говорит он до сих пор.

В книгах Мизинец — не герой, но и не прямолинейный монстр. Его чувства к Сансе противоречивы: он видит в ней дочь, которой у него никогда не было, и одновременно переносит на нее свою болезненную страсть к Кейтлин. Он готов манипулировать ей, использовать как пешку — но никогда не пустил бы ее под нож ради чужой выгоды.

Мизинец в сериале: из кукловода — в шаблонного злодея

После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг

Что делает эту историю еще обиднее? В шоу, выдав Сансу, Мизинец стал не только предсказуемым, но и глупым. Если верить сериалу, он не знал, на что способен Болтон — хотя весь Север веками шепчет страшилки о флагах с человеком, с которого содрали кожу. В книгах Бейлиш играет грязно, но всегда умно. На экране — дешевая схема: изощренный интриган превратился в банального предателя, которого можно публично унизить.

Реальная боль в том, что вместе с Мизинцем пострадала Санса. Ее развитие в книгах — это медленный рост самостоятельности и внутренней силы. Она учится лгать, видеть чужие ложи и выживать в паутине двора. В сериале ей зачем-то прописали путь «через ужас и боль» — будто только пережитое насилие могло сделать ее сильной.

То ли еще будет

После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг

Финал «Игры престолов» окончательно превратил Мизинца в картонного злодея, которого можно было эффектно прикончить ради зрелищности. Для Мартина этот образ все еще жив — и в книгах он останется куда опаснее, чем это показало шоу. Потому что настоящий Мизинец — это тот, кого вы зовете другом. А когда вы оборачиваетесь, он уже режет ваши сети и плетет свои.

Шесть лет спустя автор все еще помнит этот «слив», сообщает CBR. И кажется, он до сих пор мечтает доказать всем, что настоящая игра престолов не про драконов и битвы. Она про людей вроде Мизинца — тех, кого всегда недооценивают. И зря.

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Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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