После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс

После Битвы за Хогвартс жизнь Гарри Поттера не стала напоминать сказку со счастливым концом. Она продолжилась и стала суровой, насыщенной, взрослой. Его также продолжали считать Избранным, потому на плечи молодого парня лег груз ответственности.
Начало взрослой жизни — без ЖАБА, но с мракоборцами
Официально Гарри так и не окончил седьмой курс. Но Министерство магии сделало исключение: вместе с Роном он поступил на службу в Отдел по борьбе с тёмными искусствами сразу после войны (хотя есть мнение, что он все же вернулся в школу, но прошел дисциплины экстерном).
В 26 лет Поттер стал старшим мракоборцем, в 27 — возглавил всё управление. Самым молодым за всю историю ведомства. А вот Рон долго в Министерстве не продержался, в конечном счете начал помогать брату в магазине.
Лектор, куратор, почти министр
Гарри периодически возвращается в Хогвартс — уже как приглашённый преподаватель. Он читает лекции по Защите от тёмных искусств, вдохновляя новое поколение студентов, немного делится подробностями своих странствий и уничтожения крестражей.
По слухам, Поттер даже недолго занимал пост министра магии, а позже — директора школы чародейства и волшебства. Но точных данных об этом нет: канон молчит, а фанатские теории множатся.
Семья: Джинни, трое детей и общение с Дадли
Гарри женился на Джинни Уизли. У них трое детей: Джеймс Сириус, Лили Луна и Альбус Северус. Последний — один из центральных героев пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
С кузеном Дадли Гарри наладил вежливые, почти тёплые отношения. Семьи даже навещали друг друга — правда, нечасто. В основном обходились открытками, но и это прекрасно.
Война не отпустила: события «Проклятого дитя»
В 2020 году Гарри, будучи главой Отдела магического правопорядка, изъял у Теодора Нотта незаконный маховик времени. Устройство позволило перемещаться далеко в прошлое, и — как водится — было украдено его собственным сыном Альбусом и Скорпиусом Малфоем.
Их попытки переписать прошлое закончились настоящим кошмаром: альтернативные реальности, смерть Невилла, победа Волан-де-Морта, исчезновение Альбуса как личности. Спасти всё удалось ценой усилий обеих эпох и неожиданного союза Поттера и Малфоя.
И что дальше?
Профессор Трелони когда-то предсказала Гарри долгую жизнь, пост министра и… двенадцать детей. Пока сбылась часть предсказаний. Взрослый Гарри выбрал свою судьбу сам: быть хорошим отцом, честным волшебником и тем, кто оберегает покой обычных граждан. Он всегда на чеку и готов бороться с темными волшебниками.
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