После стольких лет! Гарри Поттеру — 45: как сложилась его жизнь после Битвы за Хогвартс

После Битвы за Хогвартс жизнь Гарри Поттера не стала напоминать сказку со счастливым концом. Она продолжилась и стала суровой, насыщенной, взрослой. Его также продолжали считать Избранным, потому на плечи молодого парня лег груз ответственности.

Начало взрослой жизни — без ЖАБА, но с мракоборцами

Официально Гарри так и не окончил седьмой курс. Но Министерство магии сделало исключение: вместе с Роном он поступил на службу в Отдел по борьбе с тёмными искусствами сразу после войны (хотя есть мнение, что он все же вернулся в школу, но прошел дисциплины экстерном).

В 26 лет Поттер стал старшим мракоборцем, в 27 — возглавил всё управление. Самым молодым за всю историю ведомства. А вот Рон долго в Министерстве не продержался, в конечном счете начал помогать брату в магазине.

Лектор, куратор, почти министр

Гарри периодически возвращается в Хогвартс — уже как приглашённый преподаватель. Он читает лекции по Защите от тёмных искусств, вдохновляя новое поколение студентов, немного делится подробностями своих странствий и уничтожения крестражей.

По слухам, Поттер даже недолго занимал пост министра магии, а позже — директора школы чародейства и волшебства. Но точных данных об этом нет: канон молчит, а фанатские теории множатся.

Семья: Джинни, трое детей и общение с Дадли

Гарри женился на Джинни Уизли. У них трое детей: Джеймс Сириус, Лили Луна и Альбус Северус. Последний — один из центральных героев пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

С кузеном Дадли Гарри наладил вежливые, почти тёплые отношения. Семьи даже навещали друг друга — правда, нечасто. В основном обходились открытками, но и это прекрасно.

Война не отпустила: события «Проклятого дитя»

В 2020 году Гарри, будучи главой Отдела магического правопорядка, изъял у Теодора Нотта незаконный маховик времени. Устройство позволило перемещаться далеко в прошлое, и — как водится — было украдено его собственным сыном Альбусом и Скорпиусом Малфоем.

Их попытки переписать прошлое закончились настоящим кошмаром: альтернативные реальности, смерть Невилла, победа Волан-де-Морта, исчезновение Альбуса как личности. Спасти всё удалось ценой усилий обеих эпох и неожиданного союза Поттера и Малфоя.

И что дальше?

Профессор Трелони когда-то предсказала Гарри долгую жизнь, пост министра и… двенадцать детей. Пока сбылась часть предсказаний. Взрослый Гарри выбрал свою судьбу сам: быть хорошим отцом, честным волшебником и тем, кто оберегает покой обычных граждан. Он всегда на чеку и готов бороться с темными волшебниками.

Смуглый сыночек и лапочка-дочка: сериал по «Гарри Поттеру» еще не вышел, но вот, какими будут дети Рона и Гермионы (фото).