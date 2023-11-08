После смерти отца пропала: единственная дочь Градского выросла знойной красоткой

Единственная дочь Александра Градского Мария родилась зимой 1986 года. Девушка ведет крайне закрытый образ жизни и предпочитает не появляться на публике, однако изредка все же делает исключения.

Так, несколько лет назад Градская каждый выпуск составляла компанию отцу в шоу «Голос», где он был членом жюри. Мария выступала в качестве помощницы композитора, ведь он прислушивался к ее мнению.

Фанаты оказались в восторге от Градской. Зрители были очарованы и ее красотой, и умом. Однако после шоу она пропала из поля зрения публики. Как писали СМИ, она пыталась строить карьеру в журналистике, ресторанном бизнесе и помогала своей матери в организации мероприятий.

В последний же раз Мария появлялась перед поклонниками на похоронах своего отца. 37-летняя Градская выступила с большой речью, вновь собрав немало комплиментов от публики. С того времени Мария ведет закрытый образ жизни и не выходит в свет.