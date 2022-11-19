После смерти отца не узнать: куда пропала Наталья Дарьялова из передачи «У всех на устах»

В 1990-е на одном из федеральных телеканалов появилась телепрограмма «У всех на устах». Улыбающаяся брюнетка взяла на себя миссию по решению проблем телезрителей: она помогала им полезными советами и при этом дарила невероятный оптимизм. Дарьялова с особой теплотой относилась к своей работе, ведь пришла к ней она не сразу.

Наталья была дочерью известного следователя МУРа Аркадия Вайнера. Вместе с братом Георгием он написал несколько детективов — по одному из романов сняли картину «Место встречи изменить нельзя». Несмотря на то, что дочка всегда была близка с Аркадием, она решила развиваться под материнской фамилией, чтобы избежать внимания прессы. Наталья пыталась стать то актрисой, то писателем, то психологом. А в конце 80-х она улетела в Америку, где ей выпал шанс поработать телеведущей.

Вернувшись в Москву, Наталья начала вести программу «У всех на устах». Позже вместе с отцом она основала телеканал «Дарьял-ТВ», но он просуществовал всего 4 года. Наталья вновь улетела в США, обзавелась там недвижимостью и семьей. Американскую мечту чуть не разрушила смерть отца в 2005 году. Дарьялова так переживала его уход, что впала в депрессию и была уверена в своей неминуемой гибели. Она сильно поправилась, поэтому узнать в ней ведущую из 90-х было уже нельзя. Позже Наталья взяла себя в руки и разработала собственную методику медитации для снижения аппетита. Курсы по этой теме Дарьялова с тех пор и продает в Сети.