Смотрите фильмы за 1
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После смерти мужа пропала: как вынуждена жить вдова Владислава Галкина последние 12 лет

После смерти мужа пропала: как вынуждена жить вдова Владислава Галкина последние 12 лет

24 декабря 2022 11:15
После смерти мужа пропала: как вынуждена жить вдова Владислава Галкина последние 12 лет

Долгие годы хранила молчание.

История любви Дарьи Михайловой и Владислава Галкина началась, когда женщина решила самостоятельно поставить спектакль. Её профессиональные отношения с актером переросли в роман, и возлюбленные вскоре сыграли свадьбу.

Молодожены казались идеальной парой, но семейное счастье длилось недолго. Артист пристрастился к спиртному, и после одного из пьяных инцидентов с участием мужа Михайлова решила расстаться. Однако Галкин ушел из жизни быстрее начала бракоразводного процесса.

После трагедии актриса замкнулась в себе.

Она перестала играть в театре и больше не преподавала. Через некоторое время она все таки вернулась в строй. Спустя 10 лет после смерти мужа она дала первое интервью, в котором рассказала, что её можно увидеть в кино и на сцене. Но теперь она почти никогда не посещает светские мероприятия и не комментирует личную жизнь.

Фото: Globallookpress.com, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video