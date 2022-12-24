После смерти мужа пропала: как вынуждена жить вдова Владислава Галкина последние 12 лет

История любви Дарьи Михайловой и Владислава Галкина началась, когда женщина решила самостоятельно поставить спектакль. Её профессиональные отношения с актером переросли в роман, и возлюбленные вскоре сыграли свадьбу.

Молодожены казались идеальной парой, но семейное счастье длилось недолго. Артист пристрастился к спиртному, и после одного из пьяных инцидентов с участием мужа Михайлова решила расстаться. Однако Галкин ушел из жизни быстрее начала бракоразводного процесса.

После трагедии актриса замкнулась в себе.

Она перестала играть в театре и больше не преподавала. Через некоторое время она все таки вернулась в строй. Спустя 10 лет после смерти мужа она дала первое интервью, в котором рассказала, что её можно увидеть в кино и на сцене. Но теперь она почти никогда не посещает светские мероприятия и не комментирует личную жизнь.