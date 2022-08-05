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После смерти Брик Тодоровскому предрекли новый брак: «Погоревал и будет»

5 августа 2022 13:05
После смерти Брик Тодоровскому предрекли новый брак: «Погоревал и будет»

Режиссер занят съемками фильма с известной незамужней актрисой.

В феврале этого года стало известно о скоропостижной смерти актрисы Евгении Брик. Ее муж Валерий Тодоровский позже подтвердил печальные новости. По данным инсайдеров, актриса боролась с онкологией и неоднократно проходила лечение в США, однако длительного эффекта это не принесло.

Только в июле Тодоровский оправился достаточно, чтобы начать давать интервью. В беседах с журналистами он отмечал, что живет не прошлым, а будущим, и пытается забыться в работе, тем более что недостатка в съемках у постановщика нет. Например, сейчас он трудится над сериалом «Актрисы». Главную роль в проекте сыграет 39-летняя Светлана Ходченкова. И пользователи Сети уже предрекли Тодоровскому новый брак.

«Надо третью жену подыскивать», «Погоревал и будет», «Артисток кругом много, выйти замуж за режиссера не одна мечтает, так что долго в холостяках не проходит», — обсуждают в интернете.

Кстати, с Евгенией Брик постановщик познакомился также на работе: в 2002 году она проходила пробы в один из его проектов. Между ними почти сразу завязался роман, который они несколько лет скрывали — Тодоровский в тот период был женат.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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