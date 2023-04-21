После смерти Абдулова из тени вышел его внебрачный сын: такое сходство поражает

О личной жизни Александра Абдулова до сих пор ходят легенды. Актер был женат два раза, но, по слухам, это не мешало ему крутить многочисленные романы на стороне. А от любви, как известно, бывают дети.

В браке с Юлией Мешиной у артиста родилась дочь Евгения. Но есть некоторые основания говорить о том, что это не единственный ребенок знаменитости. После смерти Абдулова из тени вышел его внебрачный сын Сергей Шиподько.

Житель Санкт-Петербурга рассказал, что воспитывался одной лишь матерью, поскольку отец его не принял. Долгое время он даже не знал имени своего папа. Его Нина Александровна назвала сыну незадолго до своей смерти.

Мать Шиподько призналась, что познакомилась с Абдуловым в кафе в 1972-м. Через год в Краснодаре она родила сына. Впоследствии возлюбленная артиста приехала в Санкт-Петербург, чтобы показать малыша актеру. Но тот от отцовства отказался.

К слову, Шиподько на наследство ныне покойного отца не претендует. Провести ДНК-тест, чтобы выяснить наверняка, является ли он сыном звезды, не удалось. В любом случае многим поклонникам Абдулова это и не требуется. Сергей так сильно похож на артиста, что мало у кого возникают сомнения в том, что между ними действительно есть родственная связь