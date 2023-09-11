После слухов о разводе: Навка не стала терпеть и воссоединилась с Чернышевым

Татьяна Навка опубликовала фотографии с заключительного показа спектакля «Сказ про нас». Режиссером и постановщиком этого представления выступил Петр Чернышев. В последнее время спортсмен с головой окунулся в работу, фанаты считают, что дело пахнет разводом.

Этим летом супруга Анастасии Заворотнюк зрители не увидели в ледовом шоу Навки. В Сети ходили слухи, что вместе с больной женой Петр отправился на Черное море. Но параллельно с этой информацией обсуждалась и другая — уставший от бесконечных больниц фигурист готовится уйти из семьи.

Поклонники заметили, что Чернышев в последние месяцы не проводит времени с семьей. Его не увидели ни на праздновании дня рождения тещи, ни на празднике Майка, сына Анастасии от первого брака. Сам Петр предпочитает хранить молчание по этому поводу, а на публике всегда появляется с обручальным кольцом на пальце.