После слов об СССР: Васильев из «Сватов» раскрыл главную беду Калныньша

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев стал гостем кинофестиваля «На семи холмах». Народный артист пообщался с прессой и выдал некоторые тайны из жизни своего коллеги по цеху.

Речь идет об Иваре Калныньше, который засветился во многих известных советских и российских проектах. Его можно увидеть в картинах «Маленькие трагедии», «ТАСС уполномочен доложить...», «Ранняя ржавчина», «Ночь вопросов...», «Зимняя вишня» и в других. В 1990-х и 2000-х Ивар Эдмундович снялся в нескольких музыкальных клипах.

По словам Васильева, при СССР Калныньша всегда возмущал размер его гонораров. Анатолий Александрович же никогда на свою зарплату не жаловался, а претензии Ивара Эдмундовича ему кажутся надуманными. Звезда «Сватов» предположил, что Калныньш сравнивал свои доходы с доходами голливудских звезд.

«Ну пусть бы там и снимался. Но что-то его туда никто не тащит», — сказал Васильев журналистам издания «Аргументы и факты».

Выходит, главная беда Калныньша — это отсутствие ролей в Голливуде.