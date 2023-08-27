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После слов об СССР: Васильев из «Сватов» раскрыл главную беду Калныньша

27 августа 2023 20:30
После слов об СССР: Васильев из «Сватов» раскрыл главную беду Калныньша

Актер сдал коллегу с потрохами.

Звезда «Сватов» Анатолий Васильев стал гостем кинофестиваля «На семи холмах». Народный артист пообщался с прессой и выдал некоторые тайны из жизни своего коллеги по цеху.

Речь идет об Иваре Калныньше, который засветился во многих известных советских и российских проектах. Его можно увидеть в картинах «Маленькие трагедии», «ТАСС уполномочен доложить...», «Ранняя ржавчина», «Ночь вопросов...», «Зимняя вишня» и в других. В 1990-х и 2000-х Ивар Эдмундович снялся в нескольких музыкальных клипах.

По словам Васильева, при СССР Калныньша всегда возмущал размер его гонораров. Анатолий Александрович же никогда на свою зарплату не жаловался, а претензии Ивара Эдмундовича ему кажутся надуманными. Звезда «Сватов» предположил, что Калныньш сравнивал свои доходы с доходами голливудских звезд.

«Ну пусть бы там и снимался. Но что-то его туда никто не тащит», — сказал Васильев журналистам издания «Аргументы и факты».

Выходит, главная беда Калныньша — это отсутствие ролей в Голливуде.

Фото: Legion-Media, Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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