После слов о рабах: Джигурда неожиданно поддержал Пугачеву

Последние месяцы поклонники активно обсуждают спорное высказывание Аллы Пугачевой. В одной из публикаций она назвала своих соотечественников рабами, что оскорбило публику. По мнению фанатов и других артистов, Пугачева должна как минимум извиниться и загладить свою вину.

Однако Никита Джигурда уверен, что Примадонна не заслужила такого количества негатива в свой адрес. Пугачева за годы карьеры давно заработала авторитет, который позволяет ей делать дерзкие заявления. И публика должна с уважением относиться к таланту артистки.

«Она сама себя наказала. Когда отсекла, оскорбила многих людей... Я считаю, она имеет право на статус, она многое знает, многое пережила», — рассказал Джигурда в YouTube-шоу Дианы Кади.

Также он подчеркнул, что точно не считает себя рабом. И поэтому громкие слова Пугачевой его не катаются и совершенно его не обидели.