После слов о холопах: народная артистка раскрыла главный секрет Пугачевой

Певица не та, за кого выдавала себя столько лет.

Алла Пугачева последний год не живет в России. Она сначала обосновалась с семьей в Израиле, а сейчас проводит каникулы в Прибалтике.

На Родине Примадонну вспоминают не лучшими словами. Особенного после того, как уехавшая Пугачева обозвала русских людей рабами и холопами.

Как рассказала народная артистка Валентина Талызина в интервью каналу «Эмпатия Манучи», она всегда недолюбливала певицу. В частности, за лицемерие. Например, по словам актрисы, Алла Пугачева «притворилась русской» и для этого «переименовала» своего отца в Бориса. В то время как его настоящее имя было Борух.

Но Примадонна хотела строить карьеру как славянка, поэтому и решила стать Аллой Борисовной. Валентина Талызина иронично высказалась, что таким образом Пугачева обезопасила себя от статуса холопки и рабыни. Актриса добавила, что живущая во лжи певица не вызывает у нее ничего, кроме негативных эмоций.