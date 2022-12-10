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После слов мужа: вы ахнете, увидев, как выглядит спустившая 6 миллионов на пластику девушка

10 декабря 2022 09:15
После слов мужа: вы ахнете, увидев, как выглядит спустившая 6 миллионов на пластику девушка

Теперь она чувствует себя уверенной.

Шарлотта Брюс-Александер из Великобритании была обычной женщиной с лишним кило – ее вес составлял 127 килограммов. Однажды героиня спросила супруга, нравится ли она ему без одежды. На что муж ответил честно: «В одежде ты выглядишь восхитительно, но без нее твоя фигура оставляет желать лучшего».

38-летнюю женщину задели эти слова – и британка твердо решила похудеть.

Однако результаты сброса веса не удовлетворили Шарлотту: после лишних килограммов на руках, ногах, животе, ягодицах и груди героини осталась обвисшая кожа. Женщина обратилась к пластическим хирургам и потратила целых 60 тысяч фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей) на пластические операции. Ей не только удалили лишнюю кожу, но и сделали комплексную подтяжку нижней части тела.

После слов мужа: вы ахнете, увидев, как выглядит спустившая 6 миллионов на пластику девушка

Сейчас героиня выглядит превосходно и поражает всех вокруг своей эффектной фигурой.

После слов мужа: вы ахнете, увидев, как выглядит спустившая 6 миллионов на пластику девушка
Фото: соцсети, Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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