После слов мужа: вы ахнете, увидев, как выглядит спустившая 6 миллионов на пластику девушка

Шарлотта Брюс-Александер из Великобритании была обычной женщиной с лишним кило – ее вес составлял 127 килограммов. Однажды героиня спросила супруга, нравится ли она ему без одежды. На что муж ответил честно: «В одежде ты выглядишь восхитительно, но без нее твоя фигура оставляет желать лучшего».

38-летнюю женщину задели эти слова – и британка твердо решила похудеть.

Однако результаты сброса веса не удовлетворили Шарлотту: после лишних килограммов на руках, ногах, животе, ягодицах и груди героини осталась обвисшая кожа. Женщина обратилась к пластическим хирургам и потратила целых 60 тысяч фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей) на пластические операции. Ей не только удалили лишнюю кожу, но и сделали комплексную подтяжку нижней части тела.

Сейчас героиня выглядит превосходно и поражает всех вокруг своей эффектной фигурой.