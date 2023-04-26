После слов дочери Юлии Началовой мурашки по коже: вот что она сказала о матери

Новость о смерти Юлии Началовой ошарашила всех поклонников певицы и ее творчества. Общественность сопереживала дочери исполнительницы, ведь потерять мать в столь юном возрасте — это настоящий удар для детской психики.

Сегодня Вера Алдонина уже учится в 10-м классе и совсем скоро отправится в самостоятельную взрослую жизнь. Уже сейчас девочка напоминает свою знаменитую родительницу. И дело не только во внешности. Голубоглазая красавица с нежными чертами лица и аккуратным носиком обладает выдающимися вокальными данными. Она не скрывает, что хочет стать певицей, и уже выступает на сцене.

Дочь Юлии Началовой не только пошла по стопам матери, но и сохранила ее вещи. В интервью порталу Prozvezd Вера призналась, что она часто надевает одежду родительницы, а также носит ее бижутерию. Девочка с трепетом относится к каждому кольцу и бережно хранит все украшения. Это вызывает у поклонников исполнительницы лишь мурашки по коже.