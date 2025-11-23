«После съемок меня вызвал»: Гайдай лишал «голоса» не просто так — Варлей озвучили в «Кавказской пленнице» после пикантного инцидента

И она была не первая и не последняя.

Пересматривая советские хиты, зрители редко задумываются, что любимые герои говорят вовсе не своими голосами. В эпоху, когда дубляж не с целью перевода был нормой, актерам порой меняли тембр по творческим причинам, а иногда и по куда более личным. История Натальи Варлей в этом смысле стала одной из самых обсуждаемых.

Фанаты сами додумали

Когда в 1967 году на экраны вышла «Кавказская пленница», две вещи стали очевидны сразу: фильм — абсолютный хит, а юная Варлей — новая любимица всей страны. Влюбленные в Нину зрители тогда и представить не могли, что говорит она голосом… Надежды Румянцевой.

Леонид Гайдай сообщил актрисе о переозвучке уже после записи, и оставил лишь несколько ее настоящих фраз. Например, знаменитую реплику: «Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью!».

Позднее Варлей открыла пикантные подробности в книге «Канатоходка». На съемках произошел эпизод, который, по мнению поклонников, мог стать причиной такой «немой» обиды. Вечером, когда группа отмечала день рождения Демьяненко, Гайдай проводил актрису до номера и некоторое время они просто болтали.

Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать

Она оттолкнула режиссера и буквально вытолкнула за дверь. В тот же момент на пороге появилась его жена — Нина Гребешкова. Объяснений слушать она не стала.

После выхода книги многие предположили: решение Гайдая о дубляже — своеобразная «месть» за отказ. Тем более что ситуация повторилась и позже. В «12 стульях» Варлей сначала пробовали на роль Эллочки-людоедки, затем утвердили на Лизу Калачеву — и снова переозвучили Румянцевой.

Отбирал «голоса»

И Варлей была не единственной, кто пострадал от подобного решения режиссера. Светлана Светличная вспоминала, что Гайдай без объяснений заменил ее голос в «Бриллиантовой руке»: Анна Сергеевна заговорила голосом актрисы Зои Толбузиной.

На съемочной площадке Светличная проявляла пылкий характер, настаивала на своем видении. Разумеется, режиссер был недоволен таким самоуправством.

Мне никто ничего не объяснил! Через некоторое время после съемок меня вызвал Гайдай и просто сообщил: твою роль я переозвучил.

Так что истории о «чужих голосах» в советском кино — не исключение, а целый пласт закулисной жизни. Уже видна некая закономерность: режиссеры в то время могли забирать «голос» вовсе не из-за плохой актерской игры, а из-за личных счетов.

