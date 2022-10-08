После съемок «Джентльменов удачи» актеры воняли несколько дней

Поклонники фильма «Джентльмены удачи» признают, что одним из самых ярких и смешных моментов стал побег заключенных в кузове бетономешалки. Правда, самим артистам было не до смеха не только вовремя съемок той знаменитой сцены, но и еще несколько дней спустя.

Разумеется, режиссер Александр Серый не позволил своим подопечным погружаться в настоящий бетон. Зато придумал субстанцию, которая была очень на него похожа. Постановщик попросил смешать хлебную закваску и зеленую луковую эссенцию. Эффект превзошел все ожидания: по составу и цвету получившаяся «жижа» ничем не отличалась от строительной смеси.

Переборов неприязнь, актеры отсняли сцену побега, но худшее ждало их впереди. Даже после душа Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов и Георгий Вицин еще несколько дней источали крайне неприятный запах.