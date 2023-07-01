После ряда грязных слухов Варшавер принял бесповоротное решение сразу по двум актрисам «Ленкома»

Последние дни публика активно обсуждает высказывание Стаса Садальского о судьбе Татьяны Васильевой в театре «Ленком». Якобы прославленная артистка заняла место Инны Чуриковой, но руководство сцены не собирается приглашать ее в постановки, поэтому фактически она не работает.

Как оказалось, заявления Садальского далеки от правды. По словам директора театра Марка Варшавера, Васильева действительно была приглашена в «Ленком», но она будет играть далеко не только роли Чуриковой. Например, зрители увидят артистку в постановках «Женитьба» и «Шут Балакирев».

«Татьяна Васильева — уникальная актриса. Она украсит сцену нашего театра. Я предложил ей роли в спектаклях Марка Захарова»,

— рассказал Варшавер в беседе с «Комсомольской правдой».

Прокомментировал собеседник издания и судьбу Татьяны Кравченко, которую также активно обсуждают театралы страны. Прославленная артистка исполняет с Васильевой одинаковые роли в обеих постановках, но в разных составах. А репетиции Васильевой начнутся в сентябре, потому зрители смогут сравнить образы актрис уже этой осенью.