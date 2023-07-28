После расставания с лжеитальянцем: затворница Азиза спряталась подальше от людей

О певице Азизе уже давно ничего не слышно. Звезда 90-х ведет затворнический образ жизни и общается с очень узким кругом людей. По словам друзей артистки, она приходит в себя и набирается сил.

Дело в том, что на долю Азизы выпали серьезные испытания. Пару лет назад вся страна обсуждала роман певицы с итальянцем Алессандро Лортэ, который был моложе артистки на 16 лет. Она была настолько очарована мужчиной, что даже хотела подарить ему наследника. Однако после неудачной попытки ЭКО отказалась от этой затеи.

Но самое интересное, что впоследствии выяснилось настоящее имя и происхождение Алессандро Лортэ. Его зовут Александр Соколов, и родом он из Липецка, а вовсе не из Италии. Несколько лет назад избранник Азизы пытался пробиться в шоу-бизнес, но тщетно. Однако Соколов не сдался и нашел другой путь — через сердце певицы.

Сегодня Азиза и Алессандро не вместе. По словам артистки, причиной расставания стало то, что она не смогла родить любимому ребенка. Теперь 59-летняя звезда живет под Сергиевым Посадом и делает все, чтобы прийти в себя: занимается йогой, медитирует и наслаждается природой.