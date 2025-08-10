Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

10 августа 2025 11:21
После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

Проекты достойны вашего внимания.

В российских фильмах и сериалах про следователей — не просто допросы, погони и пыльные архивы. Это истории о тех, кто ежедневно сталкивается с тьмой — в людях, в системе, а иногда и в себе. Следователи в этих проектах не похожи друг на друга: кто-то мрачен и молчалив, кто-то ироничен и беспечен, а кто-то давно потерял веру в справедливость, но всё равно идёт до конца. Перед вами подборка захватывающих отечественных картин, в которых расследования — не просто работа, а призвание.

«Хороший человек»

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

Московскую следовательницу Евгению Ключевскую, которую играет Юлия Снигирь, отправляют в провинциальный Вознесенск — местные СМИ сообщают о маньяке, но полиция отрицает сам факт его существования. Впрочем, главная героиня отправляется туда не только по долгу службы, но и чтобы разобраться с собственным прошлым, которое никак не отпускает. Напарником Евгении становится обаятельный и доброжелательный Иван Крутихин в исполнении Никиты Ефремова. Но за его улыбкой скрывается кое-что пострашнее.

Сюжет вдохновлён делом Михаила Попкова — полицейского и серийного убийцы из Ангарска. Сериал «Хороший человек» держит в напряжении на протяжении всех девяти серий. Но это не просто история про охоту на маньяка — это ещё и драма о женщине, которая, несмотря на боль, продолжает помогать другим. Атмосфера — мрачная и тягучая, с фокусом не на кровавых сценах, а на психологических травмах и внутренней тьме героев.

«Замерзшие»

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

Где-то под Карелией в брошенной машине находят тело женщины — ею оказывается жена следователя Евгения Рудина. Этот человек не просто теряет близкого — он теряет равновесие. Рудин, сыгранный Артёмом Быстровым, пускается в личное расследование, полное злости, боли и жажды мести. Чтобы он не перешёл грань, за ним приставляют стажёрку Машу — единственного по-настоящему светлого персонажа во всей истории.

Сериал «Замерзшие» снял казахский режиссёр Адильхан Ержанов, известный фестивальными фильмами. Проект получился атмосферным и давящим, с нотками «Девушки с татуировкой дракона» и «Моста». Это не просто детектив, а портрет замёрзшего в отчаянии города, где каждый живёт с личной трагедией.

«Самка богомола»

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

Жанна Дронова, которую сыграла Ирина Розанова, — бывшая серийная убийца, отбывающая срок за расправу над педофилами и домашними насильниками. Но спустя двадцать лет у неё появляется подражатель. Расследовать новые убийства берутся те, кто когда-то её поймал: следователь Баженов, его молодая коллега Соня и оперативник Денис.

«Самка богомола» — российская версия французского сериала Mantis, перенесённая в реалии отечественного уголовного правосудия. Здесь сочетаются личные драмы, мрачный триллер и психологические игры. Особенно интригует динамика между следователями и самой Жанной, а также линия Сони — молодой, амбициозной и упрямой, которая в какой-то момент и вовсе перетягивает на себя внимание зрителей.

«Мост»

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

На границе России и Эстонии, прямо на мосту, находят тело — точнее, два тела, сшитых в одно. Россиянин Максим Казанцев и эстонка Инга Веермаа вынуждены вести совместное расследование, и оно выводит их на след серии жестоких преступлений.

Ремейк скандинавского «Моста» получился напряжённым и колоритным. Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте отлично сыграли дуэт следователей, чьи личные различия только подогревают интерес. История не столько про убийства, сколько про то, как находить общий язык, даже когда всё против.

«Ворона»

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

Анна Воронцова, в исполнении Елизаветы Боярской, — следовательница, которая держится особняком. Коллеги за глаза зовут её Вороной, и не зря: она не вписывается в коллектив, избегает застолий и работает на пределе. На этот раз её дело — домашнее насилие, которое выливается в серию жестоких убийств.

«Ворона» — это не просто детектив, а социальное высказывание. Сериал поднимает острую тему насилия в семьях, от которого часто отворачиваются даже правоохранители. История сильной женщины, которая идёт до конца, несмотря на страх и сопротивление системы.

А тут — подборка идеальных фильмов для подготовки к отпуску.

Фото: Кадры из сериалов «Хороший человек», «Замерзшие», «Самка богомола», «Мост», «Ворона»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают Читать дальше 10 августа 2025
«Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix «Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix Читать дальше 10 августа 2025
Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил Дверями не хлопают, пять звезд поставить не просят: рецензия на «Баранкины и камни силы» — «чаевых» сериал про таксистов не заслужил Читать дальше 9 августа 2025
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова Читать дальше 8 августа 2025
«Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает «Он уже не спасает — он выживает»: ИИ сравнил героев «Невского», «Шефа» и «Первого отдела» — Брагина героем не считает Читать дальше 8 августа 2025
Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны» Уехал «на юга»: почему Стас Скрябин так и не вернулся в «Ментовские войны» Читать дальше 8 августа 2025
Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека Читать дальше 8 августа 2025
«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона «Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона Читать дальше 7 августа 2025
В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух В «Мастере и Маргарите» Воланд тайно присутствовал в ключевых сценах с Пилатом: просто напрягите слух Читать дальше 7 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше