После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

По крайней мере, в этом даже не сомневается первая зрительница сериала.

Представьте: что, если бы И‑Ти приземлился не в пригороде Лос‑Анджелеса, а в русской глубинке? Вместо пальм – березы, вместо калифорнийских серферов – тракторист Игорь, а вместо ФБР – участковый Сергей Петрович, который чует неладное.

Именно такой «перевернутый» взгляд на классическую историю встречи с пришельцами в духе то ли «Инопланетянина», то ли «Людей в черном» предлагает новый сериал СТС «Не в своей тарелке».

Первая, кто оценил проект, – певица Катя Лель, давно ассоциирующаяся у публики с темой НЛО. В беседе с Владимиром Маркони она призналась:

«Через такие истории нас подготавливают к мягкому пониманию, что мы не одни во Вселенной… Мы не должны воспринимать это с агрессией или страхом. Мне радостно, что люди начинают осознавать и прозревать».

Несмотря на важный посыл, «Не в своей тарелке» балансирует между абсурдной комедией и лирической фантастикой.

Инопланетяне (в исполнении Даши Верещагиной, Влада Прохорова и Андрея Пынзару) пытаются починить корабль, осваивая земные привычки, а тракторист Игорь (Денис Прытков) становится их невольным союзником.

Особую изюминку вносит Юрий Стоянов в роли участкового – его персонаж в валенках и с деревенским колоритом упорно ищет разгадку странных событий. А когда в дело вступают говорящие бобры (результат попадания инопланетной субстанции в реку), грань между реальностью и фантасмагорией окончательно размывается.

Премьера на СТС уже не за горами.