Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал. Амулет зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

13 февраля 2026 18:07
После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

По крайней мере, в этом даже не сомневается первая зрительница сериала.

Представьте: что, если бы И‑Ти приземлился не в пригороде Лос‑Анджелеса, а в русской глубинке? Вместо пальм – березы, вместо калифорнийских серферов – тракторист Игорь, а вместо ФБР – участковый Сергей Петрович, который чует неладное.

Именно такой «перевернутый» взгляд на классическую историю встречи с пришельцами в духе то ли «Инопланетянина», то ли «Людей в черном» предлагает новый сериал СТС «Не в своей тарелке».

После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

Первая, кто оценил проект, – певица Катя Лель, давно ассоциирующаяся у публики с темой НЛО. В беседе с Владимиром Маркони она призналась:

«Через такие истории нас подготавливают к мягкому пониманию, что мы не одни во Вселенной… Мы не должны воспринимать это с агрессией или страхом. Мне радостно, что люди начинают осознавать и прозревать».

Несмотря на важный посыл, «Не в своей тарелке» балансирует между абсурдной комедией и лирической фантастикой.

После просмотра россияне поверят в НЛО? В России сняли наш ответ лучшему Sci-Fi Спилберга: «Люди начинают прозревать»

Инопланетяне (в исполнении Даши Верещагиной, Влада Прохорова и Андрея Пынзару) пытаются починить корабль, осваивая земные привычки, а тракторист Игорь (Денис Прытков) становится их невольным союзником.

Особую изюминку вносит Юрий Стоянов в роли участкового – его персонаж в валенках и с деревенским колоритом упорно ищет разгадку странных событий. А когда в дело вступают говорящие бобры (результат попадания инопланетной субстанции в реку), грань между реальностью и фантасмагорией окончательно размывается.

Премьера на СТС уже не за горами.

Фото: Кадр из фильма «Инопланетянин» (1982), фото кинокомпания СДЛ
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Мы уже живем в будущем: эти 3 фантастических фильма отправили героев в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе Читать дальше 18 февраля 2026
«Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе «Дюна 3: Египетская сила»: голливудский хит почти покадрово повторяет серию «Ворониных» — Костя Воронин против Тимоти Шаламе Читать дальше 16 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше