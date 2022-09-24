После просмотра этого легендарного советского фильма почти все американцы кардинально изменили жизнь: вот что это за фильм

Эта драма побудила американцев пойти на фронт.

Картина «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова было далеко не первым советским фильмом, получившим престижные американские награды. В 1943 году американскую публику поразила лента Марка Донского «Радуга» о партизанке по имени Алена Костюк.

По сюжету, Алена, простая украинская женщина, мужественно переносит пытки, смерть новорожденного ребенка, убитого фашистами, но не выдает своих товарищей. Картину снимали в тяжелые военные годы в Ашхабаде и усыпали стадион солью, чтобы имитировать украинский снег.

После премьеры фильма американский посол Уильям Гарриман попросил у Марка Донского разрешение показать кино американскому президенту.

Франклин Рузвельт посмотрел фильм без перевода, но все понял и высоко оценил картину – так «Радуга» оказалась в американском прокате.

Фильм произвел сильнейшее впечатление на американского зрителя – и американцы стали массово записываться добровольцами на фронт.