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Киноафиша Статьи После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын

После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын

22 июля 2022 15:50
После прощания с «Современником»: будущее Орбакайте раскрыл чеченский сын

Поклонники внимательно следят за жизнью артистки.

Дени Байсаров рассказал, чем занимается Кристина Орбакайте после ухода из «Современника». Не так давно артистка в последний раз вышла на легендарную сцену.

Несколько дней назад наследница Аллы Пугачевой официально попрощалась с театром, в котором служила на протяжении четырех сезонов. При этом артистка предпочла не раскрывать свои планы на будущее, чем заинтриговала внимательных поклонников. Как оказалось, после завершения работы знаменитость решила отправиться в отпуск.

О планах Орбакайте рассказал в своем Telegram-канале ее сын Дени. В одной из недавних записей он признался, что, несмотря на загруженных график, смог выбраться с семьей в отпуск, который проводит на берегу моря.

«У меня получилось выбраться с семьей на отдых», — хвастается наследник артистки.

Байсаров не раскрыл подробности путешествия, но многие пользователи Сети предположили, что он отправился на Рижский залив. Дело в том, что именно там уже несколько недель отдыхает Алла Пугачева со своей семьей.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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