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После преображения жена Никиты Преснякова стала копией известной актрисы (фото)

3 июля 2023 20:15
После преображения жена Никиты Преснякова стала копией известной актрисы (фото)

Роковой образ не оставил никого равнодушным.

Супруга Никиты Преснякова Алена известна не только своими родственными связями, но и модельной карьерой. Знаменитость регулярно можно встретить на страницах глянцевых журналов, а после переезда в США она решила покорить и американскую модную индустрию.

Так, совсем недавно невестка Кристины Орбакайте приняла участие в фотосессии в Лос-Анджелесе. В кадре она предстала в кожаном корсете и юбке в пол, а завершила образ высокой прической, о чем рассказала в своем аккаунте в социальных сетях.

Эффектное преображение не прошло мимо подписчиков Алены. Фанаты не стали ограничивать себя, осыпав модель комплиментами, а многие признались, что она стала вылитой Памелой Андерсон в молодости.

После преображения жена Никиты Преснякова стала копией известной актрисы (фото)

«Копия Памелы Андерсон», «Чудо как красива», «Вам очень идет», «Ну какая же невероятная», — не скрывают своих восторгов поклонники.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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