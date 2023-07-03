После преображения жена Никиты Преснякова стала копией известной актрисы (фото)
Роковой образ не оставил никого равнодушным.
Супруга Никиты Преснякова Алена известна не только своими родственными связями, но и модельной карьерой. Знаменитость регулярно можно встретить на страницах глянцевых журналов, а после переезда в США она решила покорить и американскую модную индустрию.
Так, совсем недавно невестка Кристины Орбакайте приняла участие в фотосессии в Лос-Анджелесе. В кадре она предстала в кожаном корсете и юбке в пол, а завершила образ высокой прической, о чем рассказала в своем аккаунте в социальных сетях.
Эффектное преображение не прошло мимо подписчиков Алены. Фанаты не стали ограничивать себя, осыпав модель комплиментами, а многие признались, что она стала вылитой Памелой Андерсон в молодости.
«Копия Памелы Андерсон», «Чудо как красива», «Вам очень идет», «Ну какая же невероятная», — не скрывают своих восторгов поклонники.