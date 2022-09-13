После пожара: как на самом деле выглядит обгоревшая Марина Хлебникова (фото)

Певица Марина Хлебникова долгое время не появлялась на публике. Всему виной оказалась трагедия, которая произошла с ней осенью прошлого года.

Тогда артистка серьезно пострадала при пожаре в собственной квартире. Звезду госпитализировали в тяжелом состоянии, а в Сети писали, что медики обнаружили у нее 50 процентов ожогов тела.

Затем исполнительница находилась в больнице, где ей сделали ряд операций, после которых нужна была длительная реабилитация. Однако теперь все позади. Хлебникова вернулась к работе и стала вновь появляться и на сцене, и в социальных сетях.

Например, недавно знаменитость опубликовала новое видео, в кадрах которого рассказала о своем выступлении на Дне города в Москве. Тогда поклонники получили возможность узнать, как на самом деле выглядит певица спустя 10 месяцев после пожара.

Многие отметили, что Хлебникова не только полностью восстановилась, но теперь и выглядит еще привлекательнее, чем раньше. «Она стала лучше, чем была», «Пошло на пользу, хорошо стала выглядеть», — гласят комментарии в Сети.