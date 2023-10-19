После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна

Владимир Высоцкий известен в первую очередь как автор песен и исполнитель, хотя фильмография его не меньше, чем у многих именитых актеров. Возможно, ролей у певца было бы еще больше, если бы не его пагубное пристрастие к алкоголю. Потеряв одну роль, он попал в черный список одного из самых влиятельных людей советского кино.

Любимой книгой Леонида Гайдая был роман «Двенадцать стульев». Много лет режиссер вынашивал планы снять картину по этому произведению. Когда дело дошло до кастинга, кандидатов на роли мэтр отбирал очень дотошно. Среди претендентов были Андрей Миронов, Валентин Гафт и Никита Михалков. Но Владимир Высоцкий обошел всех. Об этом рассказал Дзен-канал «Бальзам для души».

Но сразу после успешных проб бард ушел в запой и пропустил первый день съемок. Такого отношения Гайдай не простил и пообещал больше никогда его не снимать. Обещание режиссер сдержал, а Остапа Бендера сыграл Арчил Гомиашвили, которого Леонид Иович случайно увидел в провинциальном театре.