После показа этого фильма Кончаловского пришлось вызывать скорую: шедевр запретили на 20 лет
Картина едва не лишила жизни одного из зрителей.
Драма Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» считается одним из самых обсуждаемых фильмов в карьере режиссера. Публика до сих пор обсуждает черно-белую картину и спорит о ее смыслах, однако первые зрители раскритиковали работу Кончаловского.
Как оказалось, цензура не была в восторге от фильма. Экспертам не понравились ни герои, ни сама история. И главным поводом для запрета стала трагедия, случившаяся с писателем Виктором Шкловским. Во время первого сеанса у литератора случился сердечный приступ, и его отвезли из кинотеатра прямо в клинику.
В итоге руководство партии запретило показывать «Асю Клячину» в кинотеатрах. Фильм пролежал на полке 20 лет и только в 1987 году вновь был показан публике. И в этот раз зрители остались в восторге от фильма, а спустя два года Кончаловский получил премию «Ника» за ленту.