После показа этого фильма Кончаловского пришлось вызывать скорую: шедевр запретили на 20 лет

Драма Андрея Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» считается одним из самых обсуждаемых фильмов в карьере режиссера. Публика до сих пор обсуждает черно-белую картину и спорит о ее смыслах, однако первые зрители раскритиковали работу Кончаловского.

Как оказалось, цензура не была в восторге от фильма. Экспертам не понравились ни герои, ни сама история. И главным поводом для запрета стала трагедия, случившаяся с писателем Виктором Шкловским. Во время первого сеанса у литератора случился сердечный приступ, и его отвезли из кинотеатра прямо в клинику.

В итоге руководство партии запретило показывать «Асю Клячину» в кинотеатрах. Фильм пролежал на полке 20 лет и только в 1987 году вновь был показан публике. И в этот раз зрители остались в восторге от фильма, а спустя два года Кончаловский получил премию «Ника» за ленту.