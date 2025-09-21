После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

Меню
21 сентября 2025 20:32
Актер, на самом деле, не виноват: уж больно ужасным оказался сценарий.

После «Побега из Шоушенка» Морган Фримен превратился в голливудскую икону. Его голос — эталон закадрового повествования, его экранное обаяние — гарантия зрительских симпатий. Когда в начале 2000-х объявили, что Фримен вернется в мир Стивена Кинга в «Ловце снов», ожидания были на уровне «событие десятилетия». А получилось ровно наоборот.

«Что за чертовщина?»

Картина обещала странный, но мощный коктейль из «Останься со мной» и «Чужих». Четыре друга, воспоминания о детстве, инопланетные твари и военный психопат в исполнении Фримена — звучит как минимум занятно.

Но реальность обернулась хаосом: пришельцы с сомнительным дизайном, резкие скачки тона и растерянный актерский состав.

Том Джейн вспоминал, как на читке сценария Фримен закрыл текст и пробурчал:

«Это что за чертовщина?» — и в фильме это ощущение не покинуло ни его, ни зрителей.

14 лет тишины

«Ловец снов» стоил студии десятки миллионов и с треском провалился, собрав унизительные 27% на Rotten Tomatoes. Для Голливуда это стало сигналом: хватит доить Кинга.

На большом экране наступила пауза длиной почти в полтора десятилетия. И только «Оно» в 2017-м вернуло моду на ужасы из Мэна.

Шанс на реабилитацию

Сегодня к 78-летию Короля ужасов «Ловец снов» вспоминается как самый громкий провал, но не без потенциала. В книге, пусть и написанной на обезболивающих, есть мощные сцены — та самая «ванная с червем» или «чертоги памяти».

В умелых руках история друзей, которые взрослеют и сталкиваются с чудовищами, могла бы заиграть новыми красками. И кто знает — может, Фримен однажды вернется к Кингу, но уже с материалом достойным его таланта.

Ранее мы писали: «Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам

Фото: Кадр из фильма «Побег из Шоушенка» (1994), «Ловец снов» (2003)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
