После «Побега из Шоушенка» Фримен проснулся звездой: а потом снялся в еще одном фильме по Кингу и «убил» его экранизации на 14 лет

После «Побега из Шоушенка» Морган Фримен превратился в голливудскую икону. Его голос — эталон закадрового повествования, его экранное обаяние — гарантия зрительских симпатий. Когда в начале 2000-х объявили, что Фримен вернется в мир Стивена Кинга в «Ловце снов», ожидания были на уровне «событие десятилетия». А получилось ровно наоборот.
«Что за чертовщина?»
Картина обещала странный, но мощный коктейль из «Останься со мной» и «Чужих». Четыре друга, воспоминания о детстве, инопланетные твари и военный психопат в исполнении Фримена — звучит как минимум занятно.
Но реальность обернулась хаосом: пришельцы с сомнительным дизайном, резкие скачки тона и растерянный актерский состав.
Том Джейн вспоминал, как на читке сценария Фримен закрыл текст и пробурчал:
«Это что за чертовщина?» — и в фильме это ощущение не покинуло ни его, ни зрителей.
14 лет тишины
«Ловец снов» стоил студии десятки миллионов и с треском провалился, собрав унизительные 27% на Rotten Tomatoes. Для Голливуда это стало сигналом: хватит доить Кинга.
На большом экране наступила пауза длиной почти в полтора десятилетия. И только «Оно» в 2017-м вернуло моду на ужасы из Мэна.
Шанс на реабилитацию
Сегодня к 78-летию Короля ужасов «Ловец снов» вспоминается как самый громкий провал, но не без потенциала. В книге, пусть и написанной на обезболивающих, есть мощные сцены — та самая «ванная с червем» или «чертоги памяти».
В умелых руках история друзей, которые взрослеют и сталкиваются с чудовищами, могла бы заиграть новыми красками. И кто знает — может, Фримен однажды вернется к Кингу, но уже с материалом достойным его таланта.
Ранее мы писали: «Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам