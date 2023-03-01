После пластики выглядит старше мужа: гляньте, на ком женился качок из «Иванушек»

Красавец Кирилл Андреев является бессменным участником группы «Иванушки International». И по сей день артист пользуется бешеной популярностью у поклонниц, ведь он и сегодня выглядит так же прекрасно, как и на заре своей карьеры. А вот супруга Андреева вызывает у публики много вопросов.

Кирилл женился на очаровательной Лолите Аликуловой в 2000 году. С тех пор пара неразлучна. Их брак можно назвать образцовым, ведь за все эти годы чета Андреевых не дала публике и прессе даже повода для «желтых» сплетен.

Однако общественность смущает внешний вид Лолиты. Она моложе своего супруга на шесть лет, но сегодня избранница темненького из «Иванушек» выглядит намного старше Кирилла. Видимо, все дело в чрезмерном увлечении пластикой или уколами красоты. Многие пользователи Сети даже не узнали Лолиту на ее последних снимках. Ее лицо выглядит неестественным и «тяжелым», а мимика стала обездвиженной.

Впрочем, это не мешает семейному счастью Андреевых, ведь их отношения прошли через испытания временем и славой мужа. Супруга продолжает во всем поддерживать Кирилла и остается его надежным тылом. О семейной жизни качка из «Иванушек» рассказали авторы портала «Истории успешных людей ».