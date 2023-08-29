После пластики у Леонтьева появилось странное правило для сна: будете поражены

До такого додумается не каждый.

Валерий Леонтьев пытался омолодиться с помощью пластики, но перестарался. После хирургического вмешательства у артиста появились серьезные проблемы с глазами, и как следствие — странное правило для отдыха.

Веки исполнителя перестали смыкаться полностью, поэтому здоровый крепкий сон стал почти невыполнимой миссией. А тут еще и творческая деятельность обязывает звезду ездить по стране, мотаясь между часовыми поясами.

Чтобы безмятежно спать в гостиничном номере даже днем, Казанова придумал хитрый способ. В его райдере черным по белому написано: окна в комнате должны быть заклеены черными мусорными пакетами.

При ярком свете пожилой музыкант не может уснуть. И даже самые плотные шторы не в силах сделать помещение достаточно темным, чтобы певец погрузился в царство Морфея. А вот плотные мешки для отходов с этой задачей справляются отлично.