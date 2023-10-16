После первой не закусывают: эта традиция в России зародилась неспроста

В России существует множество застольных ритуалов и традиций. Но если уже мало кто ставит для чаепития самовар, то большинство любителей крепких напитков придерживаются правила «после первой не закусывать». Традиция появилась несколько веков назад при Иване Грозном.

Русский царь запретил подданным открывать корчмы и питейные заведения, отдав их на откуп своим приближенным. В «царские кабаки» ходили не только опричники, но и простые люди — посадские, крестьяне, которым запрещалось готовить дома «элитный» алкоголь. Благодаря такой политике государство получало дополнительный доход.

У питейных заведений была одна особенность: там разливали напитки, а вот еды не было совсем.

Отсюда и пошел залихватский обычай пить без закусок. Впрочем, Минздрав эту нездоровую привычку не поддерживает. Медики рекомендуют потреблять вместе с алкоголем белковые продукты — такие, как сыр или мясо. И в целом не увлекаться спиртным.