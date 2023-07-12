После отъезда из России Эммануил Виторган безрезультатно пытается пристроить дочерей

Несколько недель назад Эммануил Виторган вместе со своей семьей отправился на каникулы в Юрмалу. Звезда сцены остановился в своем особняке на берегу Рижского залива, но не может насладиться курортом из-за необходимости искать няню.

Как объявил Виторган в социальных сетях, помощница ему нужна как можно скорее. В ее обязанности будет входить присмотр за дочерьми Кларой и Этель, а жить предстоит в маленьком домике на участке самого Виторгана как минимум до конца лета. Прославленный артист предлагает своевременную оплату, выходные и бесплатное питание.

Подобное предложение удивило многих поклонников. Как отметили фанаты, Виторган слишком часто ищет помощниц. А причина, по словам пользователей Сети, кроется в самом артисте, который выставляет слишком высокие требования.

«Что-то у вас няни не задерживаются. Все ищите. Наверно, все зависит от вас»,

— недоумевают подписчики.