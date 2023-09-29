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После отъезда из России: Ауг вынуждена притворяться другой артисткой

29 сентября 2023 18:00
После отъезда из России: Ауг вынуждена притворяться другой артисткой

Актриса готова на многое, лишь бы заработать.

На что только не идут звезды, чтобы не пропасть за рубежом. Юлия Ауг уехала за границу в поисках лучшей жизни. И теперь вынуждена выдавать себя за другого человека.

На днях в Каннах представили новую пьесу с актрисой в главной роли. Рыжеволосая красотка воплотила психически больную женщину, притворившуюся Аллой Пугачевой. Героиня всегда была преданной фанаткой певицы и, когда та переехала в Израиль, решила, что сможет ее заменить.

Содержание постановки может показаться странным, но для Ауг примерить на себя образ экс-супруги Филиппа Киркорова — это большая честь. В интервью для одного из YouTube-шоу звезда подчеркнула, что все еще продолжает считать величайшей артисткой «женщину, которая поет», чей «код вшит в ДНК» народа.

В отличие от многих россиян, знаменитость не воспринимает певицу как предательницу. Ничего плохого в том, что на старости лет исполнительница решила жить на Земле обетованной, Юлия не видит.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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