После «Нянек» жизнь не задалась: близнецов-качков постигла незавидная участь

Одного из них уже нет в живых.

Братья Дэвид и Питер по фамилии Пол в 90-е были на вершине своей славы. Близнецы-качки стали звездами благодаря своим крепким мускулам и актерскому таланту. Особенно они запомнились зрителям по популярной комедии «Няньки». Но дальнейшая судьба знаменитостей сложилась так, что становится не до смеха.

После премьеры нашумевшего проекта карьера братьев застопорилась. Они снялись еще в нескольких картинах, но те уже не были столь яркими. В результате знаменитости приняли решение оставить кинематограф.

Многие поклонники никогда не задумывались над тем, каких усилий и жертв бодибилдерам стоил их успех. Между тем постоянные изнурительные тренировки привели к тому, что у близнецов появились серьезные проблемы со здоровьем. Одного из них уже нет в живых.

Весной 2020 года сердце Дэвида остановилось, пока он спал. Актеру было 62 года. Питер тяжело переживал потерю брата. Оставшийся без своего близнеца спортсмен еще продолжает светиться на экранах, правда, уже не в качестве актера, а в роли ведущего.