После новостей о замужестве: SHAMAN признался в связи с вдовой Шатунова

С момента трагической смерти Юрия Шатунова прошло чуть больше года, а его имя до сих пор не сходит с заголовков новостей. На этот раз виной всему стали слухи об изменении семейного положения вдовы артиста.

По крайней мере, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин уверен, что Светлана Шатунова вот-вот выйдет замуж за бывшего директора певца Аркадия Кудряшова. Скандальный менеджер полагает, что этот брак заключается не просто так. Якобы таким образом Кудряшов и Шатунова хотят объединить права на творчество артиста, а также совместный бизнес и соответствующий товарный знак.

А теперь и популярный исполнитель SHAMAN признался в связи с вдовой покойного коллеги, но исключительно по рабочим вопросам. Как выяснилось, певец сейчас активно сотрудничает со Светланой и Аркадием Кудряшовым, чтобы выступить на трибьют-концерте в честь 50-летия со дня рождения экс-солиста группы «Ласковый май». Причем певец смело признался, что не боится тех проклятий, которыми Разин уже осыпает всех участников этого мероприятия.