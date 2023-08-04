После новостей о смене гражданства: Тарасова ошарашила неожиданным заявлением

Последние дни любители спорта обсуждают шокирующее решение Софьи Самоделкиной о смене гражданства. Фигуристка получила паспорт Казахстана и теперь не будет представлять сборную России. Публика была шокирована поступком спортсменки, и многие осудили Софью за это. Однако Татьяна Тарасова уверена, что у поклонников нет причин злиться на фигуристку.

По словам тренера, Самоделкина уже взрослая и самодостаточная спортсменка, чтобы принимать такие серьезные решения. Она думает и заботится о своей карьере, поэтому и пошла на такой шаг.

«Это же ее жизнь. Она принимает для себя, для своей карьеры решения. Конечно, там у нее есть перспективы», — цитирует слова Тарасовой портал Blitz+.

При этом тренер отметила, что в Казахстане весьма сильная школа фигурного катания. За эту страну выступал Денис Тен, и Самоделкина непременно добьется там больших результатов.