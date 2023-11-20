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После «Неуловимых мстителей» жизнь пошла под откос: почему Сидора Лютого «отменили» в СССР

20 ноября 2023 09:15
После «Неуловимых мстителей» жизнь пошла под откос: почему Сидора Лютого «отменили» в СССР

Неудачная фраза стоила актеру карьеры.

Карьерным трамплином для Владимира Трещалова стала приключенческая драма «Неуловимые мстители». Зрители были в восторге от его Сидора Лютого и не сомневались, что артиста ждет светлое будущее. Однако уже после картины Эдмонда Кеосаяна Трещалов неожиданно пропал с экранов.

Причиной исчезновения, как стало известно позднее, стала ссора с одним из руководителей «Мосфильма» Адольфом Гуревичем. Дело в том, что артист хотел повышения заработной платы и пришел просить добавки. А для храбрости выпил, но алкоголь только усугубил ситуацию. И во время ссоры Трещалов в сердцах оскорбил своего начальника, когда тот отказался повышать гонорар.

«Вот почему тебя назвали Адольфом!» — кричал недовольный артист.

Гуревич не смог простить обиду и запретил снимать актера. Трещалов десять лет оставался в тени и успел освоить несколько других профессий. А вернулся на экраны только во второй половине 70-х и лишь на второстепенные роли.

Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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