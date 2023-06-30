После «Маленькой Веры» его считали самым сексуальным мужчиной: что стало с Соколовым спустя годы

Слава обрушилась на Андрея Соколова после выхода картины «Маленькая Вера». Именно он исполнил роль Сергея, возлюбленного главной героини, став самым популярным актером в стране и секс-символом.

В течение многих лет поклонницы не давали покоя Соколову. Публика активно обсуждала его личную жизнь, приписывая романы с Мариной Влади, Верой Сотниковой и даже Патрисией Каас.

Сам артист в это время продолжал сниматься и изучал новые профессии. Сразу же после «Веры» он принял участие в музыкальной сказке «Раз, два — горе не беда!» и «В городе Сочи темные ночи». Позднее он выучился на режиссера и поставил, например, картину «Артефакт».

Продолжает сниматься Соколов и сегодня, но в нем уже с трудом можно узнать того самого Сергея, покорившего Веру. Артист давно борется с лишним весом, а от его кудрявой шевелюры не осталось и следа. Как отмечают поклонники, даже взгляд артиста потух за прошедшее время, и он превратился в совершенно другого человека.