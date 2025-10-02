После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети

Меню
2 октября 2025 14:44
И то, по голосу.

Все привыкли считать Александра Демьяненко вечным студентом Шуриком — очки, светлая голова, наивный умник, не пьющий, но жалеющий птичку. Но мало кто помнит, что его голосом в России заговорил не только Гайдаевский герой, но и половина Голливуда.

Шурик за кадром

На «Ленфильме» он играл серьёзные роли, но клеймо Шурика прилипло намертво. В кино его всё чаще видели только в комедиях, и сам Демьяненко стал заложником образа, злился, что после работы с мэтром толковых ролей не получал.

Настоящим спасением оказался дубляж: актёр подарил свой голос Тони Кёртису, Жану-Полю Бельмондо, Роберту Де Ниро, Джону Войту.

Донатас Банионис вообще требовал, чтобы в Союзе его всегда дублировал именно Демьяненко: «Он играет за кадром лучше, чем я в кадре».

Лучшие роли после Шурика, и все для детей

Но пик для массового зрителя — мультфильмы. В «Геркулесе» Disney Демьяненко звучал как Зевс, в «Мулан» — как Император Китая, в «Тарзане» — как профессор Портер, в «Принцессе-лебедь» — как колдун Ротбарт.

Даже Пиксаровские «Приключения Флика» получил его интонации — там он был Менни. Голос Шурика вдруг оказался в диснеевской мифологии, ироничный парадокс: советский комедийный студент превращается в громового повелителя Олимпа.

И всё это при том, что сам Демьяненко терпеть не мог ассоциации со своим экранным амплуа. На улице его десятилетиями окликали «Шурик!», и актёр раздражался до бешенства. А вот в дубляже он чувствовал свободу: никакой толпы, никак ярлыков. Благодаря голосу он мог играть всех — от романтичного героя до мультяшного бога. И при этом узнавали его только дети, взрослые внимание на хиты Disney особо и не обращали.

В этом и есть главная ирония его судьбы: в кино он навсегда остался «вечным студентом», а в дубляже стал голосом мировых звёзд, которых в СССР считали недосягаемыми.

Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой.

Фото: Фото: Кадры из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Геркулес» (1997)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
