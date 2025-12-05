Меню
5 декабря 2025 16:40
Выводы сделаны, ошибки учтены.

Франшиза, которую многие помнят еще по видеокассетам и первым походам в кино, вдруг подает признаки жизни. Sony Pictures официально дала зеленый свет пятой части «Людей в черном», и самое интересное — к роли агента Джея могут вернуть Уилла Смита.

Как мы снова пришли к «Людям в черном»

История началась в 1997 году, когда Барри Зонненфельд экранизировал комиксы Лоуэлла Каннингема. Получилась такая смесь фантастики и хорошей химии между Смитом и Томми Ли Джонсом — зрители приняли их мгновенно. Успех был настолько громкий, что студия без раздумий выпустила продолжения в 2002 и 2012 годах.

После «Интернэшнла» казалось, все кончено — но нет: «Люди в черном 5» получили зеленый свет, и Sony достает свой главный козырь

А потом наступил 2019 год. «Люди в черном: Интернэшнл» пытались показать мир с другого угла — другие агенты, другой континент, другой тон. Крис Хемсворт и Тесса Томпсон старались, но свежесть на Rotten Tomatoes остановилась на 23%, а зрители ограничились средней оценкой B. Мягко говоря, эксперимент не вдохновил.

Что известно о новой части

Теперь Sony решила вернуться туда, где все когда-то начиналось. Сценарий доверили Крису Бремнеру — он работал над «Плохими парнями навсегда» и другой частью 2024 года. Проекты с Уиллом Смитом собрали отличную кассу, так что студия, похоже, рассчитывает повторить удачный ход.

После «Интернэшнла» казалось, все кончено — но нет: «Люди в черном 5» получили зеленый свет, и Sony достает свой главный козырь

Сюжет держат в секрете, но инсайдеры уже сообщили: в черновике сценария присутствует агент Джей. Логика простая — сначала показать материал Смиту, а уже потом решать, насколько большая роль его ждет. Может возникнуть и камео, и полноценное возвращение — пока что вариантов много, подтверждений ноль.

Почему фанаты зашевелились

Оригинальные фильмы работали не только за счет инопланетных трюков. Их сила — в дуэте. В том, как два совершенно разных персонажа ведут переговоры и с космическими дипломатами, и с продавцами хот-догов. Это была своя интонация, узнаваемая с первых секунд.

После «Интернэшнла» казалось, все кончено — но нет: «Люди в черном 5» получили зеленый свет, и Sony достает свой главный козырь

И именно ее не хватало версии 2019 года. Поэтому новость о возможном возвращении Смита выглядит не как попытка сыграть на ностальгии, а как шанс вернуть ту искру, без которой франшиза чувствует себя чужой даже на собственной территории. Сейчас мы знаем не так много, но нам достаточно одного намека, что все ошибки были учтены. И это, несомненно, радует.

Фото: Кадры из фильмов «Люди в черном» (1997), «Люди в черном: Интернэшнл» (2019)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
