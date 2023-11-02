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После инфаркта Райкин обратился к Джуне: от истории мурашки по коже

2 ноября 2023 10:15
После инфаркта Райкин обратился к Джуне: от истории мурашки по коже

Она поставила в тупик даже ученых.

В годы СССР имя Джуны знали миллионы. Она считалась одаренной ясновидящей, которая обладала способностями целительницы. Причем на себе это испытали многие советские партийные деятели.

Супругом Джуны был высокопоставленный чиновник в грузинском ЦК КПСС Виктор Давиташвили. Именно через него на ясновидящую выходили обладатели номенклатурных должностей.

После того как распространились слухи о способностях Джуны, к ней обратился и Аркадий Райкин. Артисту не могли помочь избавиться от последствий инфаркта лучшие медики Союза. А его жена не разговаривала после инсульта.

Целительница согласилась помочь семейной паре, вернув им нормальную жизнь. Благодарный Райкин написал о ней лично Брежневу. Тот поручил ученым полностью исследовать организм женщины — от их открытий пошли мурашки по коже.

Эксперты обнаружили, что руки Джуны излучают тепло, которое было выше обычной температуры человеческого тела. Этим нагревом она и воздействовала на своих пациентов.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press, Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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