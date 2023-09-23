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После химиотерапии и без шапки: вот как выглядит лишившийся волос Костомаров

23 сентября 2023 23:53
После химиотерапии и без шапки: вот как выглядит лишившийся волос Костомаров

В довесок ко всему у фигуриста был инсульт.

Все слухи о бедах Романа Костомарова оказались правдивы, а большая часть ужасов происходивших с ним даже не дошла до инсайдеров. Оказывается, помимо ампутации спортсмен также прошел курс химиотерапии, находясь в Коммунарке.

В программе «Секрет на миллион» атлет впервые за долгое время снял шапку, показав ошарашенной Лере Кудрявцевой и зрителям свою облысевшую и едва покрытую редкими «островками» волос макушку. Оказывается, лишился шепевелюры истощенный олимпией после курса лечения и инсульта, случившегося в стенах медучреждения.

Помимо прочего у звезды также полностью не открывается один глаз, что, впрочем, Костомарова сильно не печалит. Двукратный чемпион мира радуется каждому мгновению жизни и верит, что все у него будет хорошо.

После химиотерапии и без шапки: вот как выглядит лишившийся волос Костомаров
Фото: Источник Semen Likhodeev Russian Look Global Look Press, Legion, программа "Секрет на миллион"
Ксения Куртукова
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