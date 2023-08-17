После химии все волосы выпали: ахнете, увидев онкобольную звезду «Следа»

Актриса Ольга Копосова запомнилась зрителям по роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След». На экране она появлялась в образе сильной, волевой женщины. Но и в жизни артистка не уступает своей героине: она перенесла онкологическое заболевание прямо во время съемок.

Недавно у Копосовой обнаружили рак груди. Образование нашла сама Ольга. Сначала она не обратила на него внимания, но когда опухоль стала расти, поспешила обратиться к врачам. После хирургического удаления опухоли актрисе пришлось пройти четыре курса химиотерапии. Женщина призналась, что у нее выпали все волосы, даже ресницы и брови.

В таком виде она и пришла на съемочную площадку. Ей сделали парик и нанесли грим — зрители и не заподозрили, что их любимица за кадром вынуждена была бороться со смертельной болезнью.

Сегодня Ольга Копосова выглядит абсолютно здоровой. Волосы отросли, ресницы снова на месте. Поклонники счастливы: это значит, что лечение было успешным и жизни актрисы больше ничего не угрожает.