После грандиозного скандала и пропажи: чем сейчас занимается Друзь из «Что? Где? Когда?»

Зрители знают Александра Друзя благодаря его участию в интеллектуальных играх – в первую очередь «Что? Где? Когда?». Но несмотря на репутацию интеллигента, Друзь то и дело попадает в грязные истории.

В 2019 году телезвезду обвинили в мошенничестве – якобы Александр Друзья хотел подкупить главреда викторины «Кто хочет стать миллионером?», чтобы узнать вопросы заранее.

Когда подлог всплыл, Друзя отстранили от участия в программах. Но не прошло и года, как после извинений Александр Друзья вернулся на телевидение.

Но на этом скандалы не закончились. В 2019-м Друзь сбил на автомобиле велосипедиста, но делу не дали хода. А спустя год поклонницы обвинили участника викторин в домогательствах. Но несмотря на все это, Александр Друзья все еще сидит за игровым столом на радость телезрителям.