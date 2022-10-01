После «Фабрики звезд» не узнать: куда пропал с экранов Николай Бурлак

Николай Бурлак приехал на «Фабрику звезд» с желанием попасть в подтанцовку к пермскому певцу, метившему в проект. Но неожиданно на кастинге Бурлака попросили спеть. Спел артист, по его собственному признанию, ужасно, но продюсеров зацепил яркий юноша – и его взяли на «Фабрику».

После шоу Бурлак много выступал с концертами, записал три альбома засветился в фильмах «Открыть глаза», «Главный» и «Степ бай степ» и даже выпустил книгу «Тайная жизнь Фабрики», где поделился скандальными подробностями шоу. В нулевые артист успел побывать в качестве одного из ведущих программы «Секс с Анфисой Чеховой».

Сейчас Николаю Бурлаку больше нравиться быть «по ту сторону» экрана. Бывший «фабрикант» увлекся режиссурой, окончил ВГИК и теперь снимает кино. Бурлак получил спецприз кинофестиваля «Киношок» и номинацию на премию «Ника» за свой фильм «Лиризмы». Высоко оценили и его сериал «Улица», получивший «Тэфи» как лучший дневной сериал.