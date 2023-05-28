После этой фразы Овен никогда не позовет вас замуж: лучше ее не произносить

Женщины тратят огромное количество времени и сил на то, чтобы привлечь к себе внимание понравившегося представителя сильного пола. Но все труды может перечеркнуть одна-единственная неосторожная фраза - и прости-прощай. Безусловно, каждый человек индивидуален, и у всех есть свои слова-триггеры, после которых наступает точка невозврата. Но определенные закономерности можно найти с помощью астрологии. Эксперты рассказали, какую фразу лучше не произносить в присутствии мужчины-Овна - услышав ее, он сразу же убежит в закат.

“Я хочу за тебя замуж”

Мужчины, рожденные под знаком Овна, ценят свою свободу. Холостяцкая жизнь по вкусу представителям огненной стихии, неудивительно, что они не горят желанием с ней расставаться. Нет, когда-нибудь Овен созреет для брака, но это должно произойти естественным путем, без давления и манипуляций.

Именно поэтому звезды настоятельно не рекомендуют женщинам, с которыми Овен состоит в романтических отношениях, произносить в его присутствии сакраментальные фразы в духе “Уж замуж невтерпеж”. Услышав нечто подобное, огненный знак захочет немедленно сбежать.

И, возможно, так и сделает.

Любые намеки на то, что пора бы узаконить отношения, будут раздражать представителя огненной стихии. Не стоит мечтательно вздыхать в его присутствии, глядя на рекламу обручальных колец, или умиленно рассказывать, какие молодцы Вася с Машей - взяли и поженились!

Даже малейшие попытки мягко подтолкнуть Овна в нужном направлении будут восприняты агрессивно. И уж тем более не стоит давить на него напрямую. Вопросы

“А когда мы поженимся?”, “О какой свадьбе ты мечтаешь - пышной или лаконичной?” или “Где бы ты провел медовый месяц?” выводят его из себя.

Возможно, чтобы не портить отношения со своей второй половинкой, Овен будет кипеть, но слова лишнего не скажет. Не стоит воспринимать это как разрешение и дальше пытать огненный знак вопросами и рассуждениями на матримониальную тему.

Рано или поздно он вспыхнет, и тогда отношениям наступит конец.

Астрологи говорят, что ярко выраженное мужское начало Овна хочет, чтобы столь важные инициативы, как предложение руки и сердца, свадьба, исходили исключительно от него. В обратном случае ему становится некомфортно, этот знак не любит, чтобы “без него его женили”. С этой особенностью нужно мириться.