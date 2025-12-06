Меню
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР

6 декабря 2025 17:09
Если после прохождения у вас разгуляется аппетит, мы не виноваты.

Кино – это не только диалоги и сюжеты, но и целый мир вкусов и запахов, которые надолго остаются в памяти. В советском кинематографе еда была особенной «героиней»: она создавала атмосферу уюта, праздника или, наоборот, подчёркивала нужду и простоту быта.

От скромной картошки «в мундире» до шикарного салата «Оливье» на новогоднем столе — каждый кулинарный момент стал частью нашей общей культурной памяти. Попробуйте проверить себя: вспомните, что ели герои любимых фильмов, чтобы подкрепиться перед важным делом, отметить праздник или просто поговорить по душам.

Готовы окунуться в гастрономическую ностальгию и узнать, насколько вы внимательный зритель? Тогда вперёд – вас ждут знакомые с детства кадры и вкусы, которые хочется попробовать снова. Удачи!

Ранее мы писали: От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара

Фото: Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
