Киноафиша Статьи После этого сериала забудете об «Разделении»: новинка обошла главные хиты Apple TV - «Эмми» не за горами

22 ноября 2025 20:02
Спустя три серии стал самой популярной драмой платформы.

Новый проект создателя «Во все тяжкие» Винса Гиллигана, сериал «Из многих», установил исторический рекорд для стримингового сервиса Apple TV. По данным компании, шоу продемонстрировало лучший старт среди всех драматических сериалов платформы, обойдя по показателям даже второй сезон хита «Разделение».

Причина успеха

Успех проекта подтверждается не только официальными заявлениями, но и косвенными данными. По информации исследовательской компании Luminate, только в США первые два эпизода за неделю набрали 6,4 миллиона часов просмотра.

Массовый наплыв зрителей в день премьеры привел к кратковременным сбоям в работе приложения Apple TV, что стало дополнительным свидетельством ажиотажа.

Идеальный старт и место в наследии Гиллигана

Успех «Из многих» оказался настолько впечатляющим, что он ненадолго изменил иерархию в фильмографии самого Гиллигана. После выхода первых серий шоу получило безупречный рейтинг 100% на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Это моментально сделало его «лучшим» проектом автора, сместив на второе и третье места его же классику:

  • «Одна из многих» (2025): 100%
  • «Лучше звоните Солу» (2015-2022): 98%
  • «Во все тяжкие» (2008-2013): 96%
О чем горячая новинка

В центре сюжета — Кэрол Стурка, которую играет Рэй Сихорн, знакомая зрителям по роли Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу». Ее персонаж, женщина с пессимистичным взглядом на жизнь, оказывается единственной, кто не поддается воздействию таинственного вируса, погрузившего все человечество в состояние блаженного покоя и единого разума.

Теперь ей предстоит спасти мир от тотального счастья, лишающего людей воли и индивидуальности. Сериал выходит с 7 ноября, новые эпизоды появляются по пятницам. Финальная серия первого сезона запланирована на 26 декабря, сериал уже называют главным претендентом на «Эмми».

Советский «Индиана Джонс» вышел за 4 года до «Утраченного ковчега»: без Форда с кнутом, но со скифским золотом и настоящим детективом.

Фото: Кадр из сериала «Из многих», «Разделение»
Игорь Мустафин
