Киноафиша Статьи После этого сериала «Форсаж» покажется скучным: российско-ирландская коллаборация уделала по экшену — за драки и пейзажи ставим выше 7

1 февраля 2026 17:09
Хит, который вы, вероятно, пропустили.

Представьте «Форсаж», где вместо ярких тачек — кайтсерфинг, вместо семейства Торетто — банда инфантильных русских серферов, а вместо полиции Лос-Анджелеса — капитан вьетнамского спецназа, которая «навешивает люлей» с восточной элегантностью. Именно таким получился сериал «Высокий сезон», который смотрели на Start и Okko. С рейтингом 7.1 на «Кинопоиске» он заслужил звание качественного и небанального экшена.

История начинается как романтическая драма: пара Миша и Аня отдыхает во Вьетнаме, готовясь к помолвке. Но в их идиллию врывается прошлое девушки — банда бывшего возлюбленного Сахара, зарабатывающая на наркоторговле.

Аня уходит на встречу с ним и бесследно исчезает. Вьетнамская полиция бездействует, и Миша, купив на черном рынке оружие, пускается в самодеятельные поиски.

Параллельно развивается вторая линия: капитан Тао ищет виновных в смерти сестры, погибшей от наркотиков, и выходит на ту же преступную группировку. Ее цель — не спасение, а месть.

Когда пути потерявшего все туриста и холодного профессионала пересекаются, начинается настоящее шоу: зрелищные драки, поставленные командой каскадеров, погони и перестрелки на фоне бескрайних пляжей Нячанга.

Зрители отмечают, что сериал находится между жанрами. Личные драмы служат лишь отправной точкой, уступая место динамичному экшену. «Хорошие» персонажи не идеальны: Миша действует на эмоциях, а Тао движет жажда возмездия.

Сериал без особого, глубокого смысла, но мне понравился, смотрится легко. Симпатичные актеры, интересные локации. Посмотрела, когда уже вышли все серии, за пару вечеров, — рассуждают зрители.

Съемки во Вьетнаме (Фанранг, Нячанг, Хошимин) подарили проекту аутентичную экзотику, а международный каст добавил глубины. На выходе получился сплав экшена, криминальной сатиры и драмы, где кайтборды связывают судьбы персонажей в узел, который придется разрубить кулаками и пулями.

Фото: Кадры из фильмов «Форсаж» (2001), «Форсаж 5» (2011), кадр из сериала «Высокий сезон»
Валерия Белашкова
1 комментарий
