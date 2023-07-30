После этого обмана Гайдая Крачковская чуть не «отдала концы»: вот как он поступил

Съемки в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» едва не закончились для одной из исполнительниц летальным исходом. Речь идет о Наталье Крачковской, сыгравшей жену Бунши.

В одной из сцен героиня видит пропавшего супруга в квартире у инженера Тимофеева, но на деле вместо Бунши был, конечно же, Иван Грозный. Зритель видит, что Ульяна Андреевна сначала ругает «мужа» через балкон, а уже через несколько секунд она оказывается в квартире изобретателя. Ясно, что попала она к Тимофееву не через дверь, а через окно.

В фильме должен был быть эпизод, где Крачковская перелезает с одного балкона на другой. Режиссер настаивал на том, чтобы актриса сама выполнила этот сложный и опасный для жизни трюк. Наталья Леонидовна наотрез отказалась. На тот момент она была физически слаба: накануне актриса перенесла воспаление легких, после чего резко набирала вес для роли.

Несмотря на это, Леонид Гайдай настаивал на своем. Он заверил артистку, что предоставит ей страховку в виде спасательной люльки. Но это был обман.

Когда Крачковская приступила к выполнению трюка, она увидела, что внизу нет никакой люльки. От страха актриса потеряла равновесие и едва не сорвалась вниз. Если бы не быстрая реакция членов съемочной группы, то трагедия была бы неминуема.