Отказывается стареть: внешний вид солистки группы «Рефлекс» шокирует народ

Ирина Нельсон родилась в 1972 году, а в 1999 году основала группу REFLEX, став одной из самых популярных певиц в стране. На протяжении многих лет артистка покоряет музыкальный Олимп, а поклонники ценят ее не только за талант, но и за красоту.

Так, недавно в социальных сетях артистки появился кадр, сделанный во время ее отдыха. На снимке 50-летняя Нельсон позирует в белоснежном раздельном купальнике, хвастаясь своей стройной фигурой.

Чувственный кадр взбудоражил фанатов певицы. В комментариях они, не скрывая восторга, завалили артистку комплиментами, признавшись, что она выглядит значительно моложе своих лет. По мнению подписчиков, Нельсон больше похожа на 20-летнюю модель, чем на ветерана сцены.